Homem detido por furto de combustível em Oliveira do Hospital

Um homem de 29 anos foi detido no domingo, por furto de combustível, no concelho de Oliveira do Hospital, informou a GNR.

Segundo a GNR, a detenção ocorreu na sequência de denúncia por furto de combustível em viatura, levando os militares a “encetarem diligências”, que permitiram “intercetar o homem, que se encontrava a preparar a fuga do local do furto”.

Ao homem foi apreendida uma viatura, 60 litros de gasóleo, cinco ‘jerricans’ e duas mangueiras.

“O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Oliveira do Hospital”, refere ainda a GNR.