Homem detido por caça com meios proibidos em Sernancelhe

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Moimenta da Beira, anunciou hoje que deteve na terça-feira um homem de 61 anos por caça com recurso a meios não permitidos, no concelho de Sernancelhe, distrito de Viseu.

A detenção aconteceu durante uma “ação de fiscalização ao exercício do ato venatório por parte dos elementos do NPA que detetaram um homem que exercia a caça ao javali através de meios não permitidos”.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.