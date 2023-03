Homem de 48 anos em prisão preventiva por tráfico de estupefacientes em Nelas

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde, anunciou que deteve no domingo “um homem de 48 anos e uma mulher de 49, por tráfico de estupefacientes”, no concelho de Nelas, distrito de Viseu.

Segundo uma nota de imprensa, “há cerca de três meses que decorria uma investigação por tráfico de estupefacientes” e, nesse sentido, “foi possível apurar que os suspeitos se dedicavam à venda direta do produto estupefaciente aos consumidores”.

“No seguimento da investigação policial foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma busca em veículo, culminando na apreensão de diverso material”, esclareceu a GNR, que destacou a apreensão de “1.930 euros em numerário, oito telemóveis, um veículo e diverso material relativo ao tráfico de estupefacientes”.

O homem ficou em prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Viseu, enquanto à mulher foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.