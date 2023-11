Homem de 35 anos arguido por furto em restauração em São João da Pesqueira

O Comando Territorial de Viseu da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, anunciou hoje que constituiu arguido na quarta-feira um homem de 35 anos, por furto, no concelho de São João da Pesqueira, distrito de Viseu.

Segundo uma nota de imprensa, a GNR atuou na sequência de “uma denúncia a dar conta de um furto num estabelecimento de restauração e bebidas, no dia 31 de outubro” e após “diligências policiais” foi possível localizar o suspeito.

“Foi possível apurar que o suspeito se tinha introduzido no estabelecimento após o arrombamento da janela. No seguimento da ação foram efetuadas duas buscas domiciliárias, que culminaram com a detenção do suspeito e apreensão de material”, referiu.

Do material apreendido, a GNR destacou “1.250 euros em numerário e 19 maços de tabaco” e o detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, também distrito de Viseu.