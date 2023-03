GNR detém quatro homens por posse de armas proibidas em Viseu

Quatro homens, com idades entre os 27 e os 50 anos, foram detidos pela GNR no concelho de Viseu por suspeita de posse de armas proibidas, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de meio ano.

Segundo a GNR, a investigação pela prática de crimes de ofensas à integridade física e ameaça agravada com recurso a arma de fogo levou ao cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária e quatro mandados de busca em veículos.

A GNR apreendeu três espingardas, 52 cartuchos, um punhal e duas mocas e os detidos foram constituídos arguidos.