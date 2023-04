GNR detém homem com mandado de detenção de cinco anos em Carregal do Sal

O Comando Territorial da GNR em Viseu, através do Posto Territorial de Carregal do Sal, anunciou que deteve, no dia 7 de abril, “um homem de 30 anos para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de cinco anos”.

Segundo um comunicado de imprensa, o mandado de detenção do Tribunal Judicial de Lisboa, era por o crime de “tráfico de estupefacientes, no concelho de Carregal do Sal”, distrito de Viseu.

“Na sequência de uma denúncia por ruído de vizinhança, os militares da GNR deslocaram-se a uma residência. No decorrer das diligências e perante o comportamento suspeito de um homem que se encontrava na habitação, apurou-se que era procurado e que sob ele pendia um mandado de detenção”, contou.

O homem foi detido e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Viseu para cumprimento da pena de prisão, referiu o documento.