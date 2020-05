GNR Atividade operacional semanal

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações, em todo o território nacional, entre os dias 1 e 7 de maio. Estas ações visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-se os seguintes dados operacionais:

1. Detenções: 475 detidos em flagrante delito, destacando-se:

· 116 por condução sem habilitação legal;

· 55 por condução sob o efeito do álcool;

· 21 por tráfico de estupefacientes;

· Nove por furto e roubo;

· Seis por posse ilegal de armas;

· Dois por ameaça e coação;

· Dois por violência doméstica;

· Um por posse de arma proibida;

· Um por incêndio;

· Um por homicídio.

2. Apreensões:

· 346 doses de heroína;

· 239 doses de haxixe;

· 57 doses de cocaína;

· 13 armas de fogo;

· 17 armas brancas;

· 330 munições de diversos calibres;

· 75,9 quilos de tabaco;

· 279 quilos de pescado;

· 150 quilos de bivalves;

· Três veículos.

3. Trânsito:

Fiscalização: 3 608 infrações detetadas, destacando-se:

· 2 622 excessos de velocidade;

· 195 por falta de inspeção periódica obrigatória;

· 149 por falta de seguro de responsabilidade civil;

· 145 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização;

· 125 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;

· 89 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei;

· 84 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças;

· 21 relacionadas com tacógrafos.