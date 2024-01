Formação em Tondela sobre desafios do autismo considerada um sucesso

Cento e cinquenta pessoas participaram na ação de formação “Desafios na perturbação do espetro do autismo – estratégias para a inclusão em ambiente educativo”, em Tondela, que a autarquia considerou “extremamente importante” para a comunidade, sobretudo a educativa.

Promovida pela Câmara Municipal de Tondela, em parceria com o projeto “Famílias Incríveis”, a ação pretendeu dotar os participantes de conhecimentos com vista a melhorar a interação com as crianças e os jovens diagnosticados com perturbação do espetro do autismo.

“Há muito a Câmara Municipal de Tondela está atenta às problemáticas psicossociais, principalmente no seio escolar, tendo implementado ao longo dos anos programas de intervenção, em parceria com os agrupamentos de escolas, mas também em articulação com o Centro Hospitalar Tondela Viseu e o Hospital Pediátrico de Coimbra”, disse a presidente da autarquia, Carla Antunes Borges.