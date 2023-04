Formação em primeiros socorros pediátricos em Vila Nova de Paiva

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva vai realizar uma ação de formação sobre suporte básico de vida e primeiros socorros pediátricos.

Numa nota de imprensa da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, pode ler-se que a participação exige inscrição e é dirigida a alunos, pessoal docente e não docente e ainda para pais e encarregados de educação.

O ‘workshop’, dirigido por a enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica Susana Gomes, decorre no dia 04 de abril, entre as 18:00 e as 19:00, no Auditório da Escola Secundária de Vila Nova de Paiva.