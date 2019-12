Findmore é a 18.ª empresa tecnológica a abrir portas em Viseu

Consultora inicia atividade com 30 colaboradores mas espera duplicar este número já em 2020

O Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, marcou presença esta segunda-feira, 2 de dezembro, na inauguração do centro operacional de Viseu da Findmore, empresa de tecnologias da informação sediada em Lisboa, e com escritórios em Bruxelas, Haia, Dubai e Porto.

O novo espaço de Viseu abre com 30 colaboradores, número que deverá duplicar já em 2020. Esta é a 18.ª empresa tecnológica a instalar-se em Viseu nos últimos 3 anos.

“Viseu é já hoje uma referência na área das tecnologias da informação, setor para o qual foram recrutados 463 quadros nos últimos 3 anos. No total, são já 658 postos de trabalho criados pelas 18 empresas aqui instaladas”, destaca o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

O autarca congratulou-se ainda com o facto de entre os 30 colaboradores iniciais, 6 serem viseenses que agora regressam a casa.

“Estamos a falar de 20% dos trabalhadores, o que muito nos orgulha. Este caminho que temos vindo a fazer permite não só fixar talento, mas também fazer regressar os jovens que tiveram que sair em busca de oportunidades”, enfatizou.

O número total de colaboradores da Findmore ascende a 420, sendo que o investimento em Viseu é resultado do crescimento consistente da equipa e, acima de tudo, do desejo de investir no talento especializado no concelho de Viseu.

Com larga experiência na área da programação, a Findmore só tem clientes estrangeiros, nomeadamente em países como o Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos e Holanda.