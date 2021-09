Festival Brands Like Bands junta-se à Patagonia na Defesa do Planeta

O Festival Brands Like Bands prepara o arranque da sua nona edição consecutiva, que irá acontecer dentro de pouco mais de duas semanas. Serão cerca de trinta empresas, nacionais e multinacionais, de várias áreas de negócio, com mais de 200 colaboradores, que irão pisar o palco do único Festival de Bandas de Empresas do Mundo. Os concertos irão acontecer a 2 e 23 de outubro no Hard-Club do Porto, a 16 e 30 de outubro no Time Out Market em Lisboa e o encerramento será em Madrid a 4 de novembro, no Cafe La Palma.

Com um total de 15 causas apoiadas em apenas oito edições, o Brands Like Bands foca-se este ano para a causa social mais urgente de todas, o planeta e a sua sustentabilidade, aliando-se ao projeto fundado pela Patagonia: 1% for the Planet.

Eleita em 2021 como a marca com maior credibilidade nos Estados Unidos da América nas categorias de afinidade, ética, crescimento, produtos / serviços, cidadania, visão e cultura, a Patagonia e o seu fundador Yves Chouinard investiram quase cinquenta anos – e vários milhões de dólares – em causas ambientais em todo o Mundo. Um desses investimentos foi a criação da 1% for the Planet, que conta já com quase 20 anos de existência.

“Atualmente, apenas 3% do total da filantropia vai para o ambiente e apenas 5% desse valor vem de empresas. O Planeta precisa de mais e maior apoio. E é neste contexto que estamos muito animados em integrar o Festival Brands Like Bands no nosso Movimento Global. A nossa crescente rede de empresas está a aumentar as suas doações e apoios a organizações ambientais sem fins lucrativos, que trabalham diariamente para garantir que o nosso Planeta e as futuras gerações prosperem“, refere Kate Williams, CEO da 1% for the Planet.

Este Live-Aid de empresas, originalmente realizado em 1985 e que contou com as prestações históricas dos Queen, U2, entre outras bandas, e que agora serviu de inspiração para o cartaz desenvolvido pela Ivity, conta com as participações de bandas criadas nos escritórios da L’Oréal, Cisco, Mercedes-Benz.io, Lusíadas Saúde, Axians, Nokia, Super Bock Group,Siemens, Bosh Security Systems, Robert Bosch S.A., Bosch Car Multimedia, Bosch Termotecnologia, GoContact, Altice Labs, Critical Software (Lisboa e Coimbra), Zurich, Cofidis, ManpowerGroup, Armis Group, Sabseg, Vestas DC Porto, Noesis, Grupo RHmais, Mercer, Byon e Schneider Electric.