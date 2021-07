Festival ART&TUR estreia em Aveiro competição para bloggers e aposta nas pequenas produções

A edição de 2021 do ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo vai realizar-se de 26 a 29 de outubro, em Aveiro, mas duas iniciativas relacionadas com o certame estão já a decorrer.

A primeira iniciativa é o “Blogging Aveiro”. Este é um concurso que se estreia na edição deste ano e que tem o objetivo de reforçar a visibilidade das publicações de bloggers dedicadas à cidade de Aveiro e à sua região.

O “Blogging Aveiro” vai premiar os melhores artigos sobre a Região de Aveiro publicados em blogues de viagem independentes, nos últimos dois anos (desde 1 de agosto de 2019). Os artigos terão de ser ilustrados fotograficamente e poderão estar escritos em português, inglês ou espanhol. Os conteúdos devem ser integralmente dedicados à cidade ou região de Aveiro, não sendo elegíveis publicações em que a região figure como um entre vários outros locais a visitar.

As candidaturas poderão ser realizadas diretamente pelo autor do blogue ou por recomendação de um leitor, através do preenchimento de um formulário disponível em https://tourfilm-festival.com/ blogging_aveiro, até ao dia 30 de setembro.

Os troféus que premeiam os melhores artigos serão oferecidos pelo município de Aveiro.

A segunda iniciativa é o “Art&Factory”, que já integra a programação do festival desde 2018, sempre com grande sucesso. Esta consiste numa competição entre equipas de criativos, que são desafiados a realizar pequenas produções, de muito baixo orçamento mas de grande valor criativo, na região de Aveiro. A novidade deste ano é que, além de vídeos, podem concorrer fotografias.

Embora simples, o desafio é ousado, uma vez que os vídeos ou coleções fotográficas têm de ser produzidos num período de 5 dias, para apresentação em estreia no ART&TUR.

A competição está aberta à participação de dois tipos de concorrentes: criativos do setor audiovisual, na competição Art&Factory Pro; e equipas de estudantes do Ensino Superior ou Profissional, na Art&Factory Schools.

As candidaturas e regulamento estão disponíveis em https://tourfilm-festival.com/ artfactory-2021-2.