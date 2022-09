Fernando Ruas recebe no dia 21 deste mês Viriato de Ouro atribuído em 2013

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, vai receber este ano, no Dia do Município (21 de setembro), o Viriato de Ouro, que lhe foi atribuído em 2013, pelo executivo liderado por António Almeida Henriques.

“O Viriato de Ouro é o Fernando Ruas que o vai receber. Espero receber o meu Viriato de Ouro, disse hoje, aos jornalistas, o próprio presidente da Câmara, Fernando Ruas, no final da reunião do executivo municipal.

Um Viriato que não precisou de passar pela aprovação do atual executivo, que Fernando Ruas lidera, porque foi aprovado em 24 de outubro de 2013, na primeira reunião do executivo liderada por António Almeida Henriques.

Fernando Ruas foi eleito pelo Partido Social Democrático (PSD), pela primeira vez, em 1989 e, 24 anos depois, em 18 de outubro de 2013 presidiu à última reunião do executivo, uma vez que deixou o cargo por limitação de mandatos.

A proposta do Viriato de Ouro aprovada na autarquia, foi ao escrutínio da Assembleia Municipal, na última sessão desse ano, em 30 de dezembro de 2013, na altura presidida pelo atual presidente, José Mota Faria.

Mota Faria anunciou que o Viriato de Ouro para Fernando Ruas foi aprovado “com 42 votos a favor e uma abstenção” e afirmou que “agradecia a todos e uma salva de palmas” e, “desde já, ao senhor deputado Carlos Vieira [BE] um agradecimento também” que se absteve.

Apesar de, na altura, António Almeida Henriques anunciar que a autarquia “seguramente faria no Teatro Viriato” a sessão de homenagem a Fernando Ruas, “porque a sala principal [salão nobre da Câmara] seria pequeno” para a cerimónia, o galardão acabou por não ser entregue.

No próximo dia 21 de setembro, a Câmara de Viseu vai entregar também a medalha de mérito municipal a Dalila Rodrigues, António Ribeiro de Carvalho, José Lucena e Vale (título póstumo), Maria Albernaz, Sérgio Tavares (título póstumo), Eduardo Pinto, José Cesário e à tuna Real Túnel.

Entre os homenageados, no dia de São Mateus, estão também os elementos da equipa que acompanhou as obras do atual Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), que celebrou este ano o 25.º aniversário, desde a sua inauguração.

“Foi a equipa do doutor Luís Carvalho que tinha o próprio Luís Carvalho que não lhe vamos atribuir, porque já a tem, o doutor Guiné, que já faleceu, o doutor Ribeiro Santos, diretor clínico, e o enfermeiro Dias, diretor de enfermagem”, enumerou Fernando Ruas.