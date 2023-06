Feira medieval regressa no fim de semana a Lamego

Mais de 50 comerciantes, artesãos e associações vão recriar o comércio e as artes da época medieval em Lamego, no fim de semana, durante a feira medieval.

Organizada pelo município de Lamego, a feira medieval decorrerá no Bairro do Castelo, na Praça do Comércio e zona envolvente.

“A nobreza, os mestres de ofício e os servos estão de volta para reviver a história dos tempos de D. Afonso Henriques e as côrtes de Lamego”, referiu a autarquia, acrescentando que a feira contará com um mercado medieval que oferecerá várias opções gastronómicas.