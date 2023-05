Feira de produtos endógenos no pavilhão multiusos de Lamego

Durante três dias, os produtos endógenos mais genuínos do concelho de Lamego e os vinhos vão estar em destaque num novo certame organizado pelo Município de Lamego.

Com a participação prevista de cerca de quarenta expositores, vão marcar presença no Centro Multiusos os setores da gastronomia, enchidos, queijos, vinhos, espumantes, licores, compotas, para além de produtos de horticultura e fruticultura.

A nova mostra “Lamego Há Prova” tem como objetivo preservar e valorizar a grande variedade e qualidade dos produtos locais e regionais. Visa também valorizar o meio rural, através da dinamização da atividade económica dos pequenos produtores. O certame decorre de 2 a 4 junho e integra a programação do Douro Cidade Europeia do Vinho 2023.

A mostra “Lamego Há Prova” é co-financiada pelo FEDER em 85% no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”, aprovado no programa Norte2020.

A entrada é livre.