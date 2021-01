Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu – Tomada de Posse Órgãos Sociais

A Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu (FBDV), fundada em 13 de dezembro de 1975, Confederação do Distrito de Viseu, que congrega todas as Associações e Entidades que detêm os 33 Corpos de Bombeiros do distrito e a 3ª maior do país, levou ontem a efeito num ato breve e de simplicidade, dado as atuais circunstâncias impostas pela a pandemia e consequente estado de emergência em vigor, a tomada de posse dos órgão sociais eleitos para o triénio de 2021-2023.

A lista admitida a sufrágio e eleita conforme os estatutos, encabeçada por Filipe Guilherme Rodrigues De Almeida, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Nelas é na sua maioria constituída por elementos das diversas federadas e que nos últimos dois mandatos já constituíam os órgãos sociais da respetiva federação.

Pretende-se a continuidade dum projeto sólido com o afirmar do distrito de Viseu a nível nacional, na vontade de unir todas as federadas num projeto que possa ser reconhecido como comum e na defesa dos interesses das mesmas e de todos os seus Bombeiros e Bombeiras.

Com mais de seis séculos de história e existência, pretendemos afirmar a identidade “BOMBEIROS”, ao nível individual e institucional, na sua imagem, profissionalismo e na proximidade aos cidadãos como agente de proteção civil fundamental, tornando possível e exigindo melhores condições de trabalho para quem todos os dias dá o melhor de si em prol de todos, dando a conhecer todo o seu trabalho, a diversidade das missões e acima de tudo o trabalho ao nível institucional com outras forças, de cidadania nas diversas comunidades, transversal quer na prevenção, sensibilização e autoproteção, permitindo uma sociedade mais segura e mais preparada.

Emanando as Associações Humanitárias da sociedade civil e existindo com o propósito de servir as populações, queremos a todo o momento essa proximidade e dando a conhecer uma realidade muitas vezes ausente ou deturpada.

A Direcção