Depois das estórias [im]prováveis, das conversas [im]prováveis e das visitas [im]prováveis,

chega ao Museu de Lamego a exposição [im]provável, patente ao público entre os dias 10 e

18 de julho, na sala de exposições temporárias.

Num desdobramento da 2.ª edição do concurso escolar de escrita criativa Estórias

[im]prováveis, promovido entre o Museu de Lamego e a Rede de Bibliotecas de Lamego, a

Exposição [im]provável resulta do trabalho realizado em contexto de sala de aula, no âmbito

das disciplinas de Português, História, Educação Visual e Tecnológica, Ciências da Natureza e

Educação Musical, pelos alunos do 5.º ano D, do Agrupamento de Escolas Latino Coelho

(Lamego), que participaram no concurso de escrita criativa, com textos literários em prosa ou

em verso, inspirados nas obras do museu, e nas visitas [im]prováveis, nas quais foram

protagonistas.

Recorde-se que, enquanto decorria a fase de inscrição no concurso, os alunos tiveram a

oportunidade de participar numa conversa sobre escrita criativa, com Tiago Salazar, de assistir

à primeira das visitas [im]prováveis, conduzida por Alexandre Hoffmann Castela, e à conversa

[im]provável promovida na Semana da Leitura, que juntou, num webinar sobre arte e

literatura, os dois escritores à poeta Maria do Rosário Pedreira.

Ao longo de vários meses o Museu de Lamego e as suas coleções foram tema de um projeto

educativo, que esteve na origem da produção de vídeos, e-books, bandas desenhadas, postais

pop-up, sopas de letras e crucigramas, agora reunidos na Exposição [im]provável.

Desenvolvido em colaboração com o Agrupamento de Escolas Latino Coelho, o projeto contou

com o envolvimento dos alunos e dos professores Abílio Nunes, Amália Montenegro, Isabel

Costa, Lídia Valadares, Paula Montenegro e Regina Santos, da turma 5.º D, e dos alunos-

estagiários do Curso Profissional de Multimédia, António Sequeira e David Gonçalves.

A exposição pode ser visitada entre 10 e 18 de julho, entre as 10h00-12h30 e as 14h00-18h00.

A entrada é gratuita.