Exposição de Fotografias do Concelho no Átrio da Câmara Municipal

Vinte fotografias concorrentes ao 1º Concurso Fotográfico promovido pelo festival “Serranias – Sabores e Tradições”, em Soutosa, Moimenta da Beira, estão expostas no átrio da Câmara Municipal até meados de próximo mês de janeiro de 2020. Retratam a serra, o rio, os bichos, algum património edificado e a paisagem do concelho de Moimenta das Beira com toda a sua beleza pura em evidência. Os autores são: Carlos Nabais; Manuel Ferreira; Nuno Correia; Artur Tomaz; Pedro Ribeiro; Paulo Chaves; Ana Afonso; Telma Ferreira; Carlos Rafael; Manuel Ferreira; Rui Bandeirinha; Gina Tomaz; Filipe Patrocínio; Mariana Passeira; Hugo Lourenço; Fernando Barata; Pedro Portela; Ana Bernardo; Nuno Simão e Ana Patrícia.