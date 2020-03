Executivo municipal de Viseu vai passar a reunir por videoconferência

O executivo municipal de Viseu reuniu ontem presencialmente, cumprindo medidas preventivas da propagação do novo coronavírus, como a higienização e distanciamento dos seus titulares, mas equaciona futuramente fazê-lo através do sistema de videoconferência.

Em comunicado, o executivo refere que a reunião ordinária “decorreu sem público, no Salão Nobre”, tendo sido antecipada para hoje “no âmbito da gestão do estado de alerta municipal e do Plano Municipal de Emergência ativado na passada segunda-feira”.

Durante a reunião, o presidente da autarquia, Almeida Henriques, disse aos vereadores que “o município continuará a garantir os serviços essenciais à segurança e bem-estar da população, como sejam os de fornecimento de água e saneamento, limpeza urbana e recolha dos resíduos sólidos urbanos, tratamento de jardins, Bombeiros Sapadores e Policia Municipal, apoio social e informação ao público”.

Está ainda a ser assegurado “o funcionamento de estabelecimentos de ensino para receber os filhos até aos 12 anos dos que cumprem trabalhos indispensáveis no combate à crise: médicos, enfermeiros e profissionais de saúde auxiliar, elementos da proteção civil, GNR, PSP e os trabalhadores do município em funções de permanência”.

Paralelamente, “estão a ser asseguradas as refeições escolares para os mais carenciados, mesmo em período de encerramento das escolas”, acrescenta.

Um dos assuntos que constava da ordem de trabalhos da reunião de ontem era a aprovação da adjudicação da empreitada de requalificação do Bairro Municipal (também conhecido por Bairro da Cadeia), no valor de 6,3 milhões de euros e que tem um prazo de execução de 16 meses.

“Este é o culminar de um processo amplamente participado, no qual as 42 famílias que atualmente residem no bairro tiveram uma palavra ativa”, refere a autarquia.

A empreitada prevê a reabilitação de 81 edifícios, sendo 42 para atuais moradores, 30 para colocar a concurso para jovens casais (com renda condicionada), um para alojamento temporário de famílias em risco, um para a Casa da Memória e dois para serviços.