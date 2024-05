Eventos culturais e gastronómicos “para todos” até agosto em Mangualde

O presidente da Câmara Municipal de Mangualde anunciou hoje eventos de âmbito cultural, desportivo e gastronómico “para todos” ao longo dos próximos 90 dias, até agosto.

“Pretendemos proporcionar mais ofertas culturais aos nossos cidadãos, atrair turistas, mas, acima de tudo, quisemos encontrar uma forma de marcar o regresso dos nossos emigrantes, recebendo-os com o melhor que o concelho tem”, justifica o presidente da Câmara, Marco Almeida.

Segundo uma nota de imprensa, o executivo municipal preparou para os próximos três meses, de 02 de junho a 04 de agosto, “um conjunto de eventos direcionados para todas as idades e públicos”.

Assim, o Dia da Criança (01 de junho) será assinalado no domingo, dia 02, na Senhora do Castelo, na cidade de Mangualde, com atividades que “prometem atrair centenas de famílias” e que culminam, pelas 17:30, com o espetáculo ao vivo “Macha e o Urso”.

“O monte Nossa Senhora do Castelo irá também acolher a Feira do Livro Infantil, onde Graça Albuquerque apresentará o livro “Há casamento na Floresta”, anunciou o executivo municipal.

Para o presidente da Câmara, celebrar o Dia da Criança um dia depois, é para que “todos tenham disponibilidade e possam estar presentes nessa grande festa”, porque o objetivo é ter “crianças e famílias felizes no concelho” de Mangualde (distrito de Viseu).

A pensar no campeonato europeu de futebol, a autarquia vai instalar no mercado municipal, entre 14 de junho a 14 de julho, “a ‘fanzone’, para acompanhar, através de um ecrã gigante, os jogos do Euro 2024”.

“Além de futebol, estão já marcados concertos de Miguel Gameiro (22 de junho), um espetáculo de ‘stand up comedy’ com Carlos Vidal (21) e Wanda Stuart (28) e ainda outras bandas, DJ, jogos tradicionais e animação infantil”, adianta.

Ainda em junho, desfilam as Marchas Populares (dia 15) e, em julho, a Orquestra Ligeira do Exército atua no largo Dr. Couto, “antes de arrancar mais uma edição do “Em Quarto Crescente”, que decorrerá entre os dias 17 e 20.

No primeiro fim de semana de agosto terá lugar “o EcruzArte, Quinta D. Leonor, um novo evento que será lançado em Mangualde para homenagear o Encruzado, a casta [de uva] branca predominante no concelho e na região do Dão”.

“Agendámos esta iniciativa para o início de agosto por ser a altura de férias por excelência”, defende Marco Almeida.

O EcruzArte, segundo o comunicado de imprensa, será uma iniciativa em que, “com os vinhos, serão cruzados os produtos endógenos e as artes”.