Estrada envolvente ao cemitério de Tondela avança num investimento de 1,3 ME

A presidente da Câmara Municipal de Tondela anunciou que em 2025 será lançada a obra da estrada envolvente ao cemitério, um projeto orçado em mais de 1,3 milhões de euros (ME) que conta com apoio do Estado.

“Em 2025 queremos concretizar mais uma obra importante para a cidade: a criação da ligação viária entre Avenida Sá Carneiro e a Avenida das Comunidades. Este projeto vai ligar duas importantes artérias”, anunciou Carla Antunes Borges na cerimónia do 37.º aniversário de elevação de Tondela a cidade.

A autarca daquele município do distrito de Viseu defendeu que a nova via “irá abrir a cidade para novas dinâmicas de urbanismo, com mais habitação e estacionamento, e permitir a fruição do trânsito na envolvente de importantes equipamentos como o cemitério de Tondela, o Estádio João Cardoso e uma nova zona comercial”.

Segundo um comunicado de imprensa, a autarca aproveitou a presença na cerimónia do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, para pedir a aprovação da candidatura de financiamento para a obra.

A nova estrada “é um dos projetos estruturantes do executivo para 2025 na cidade de Tondela, assim como a requalificação da antiga Pensão Matos, onde após uma intervenção de 1,7 milhões de euros serão criados 13 apartamentos”.

Carla Antunes Borges revelou ainda que a autarquia “vai adquirir este ano um terreno por oito mil euros a privados para fechar a coroa circular verde à cidade, ampliando a frente ribeirinha do Dinha já recuperada”.

Na sua intervenção, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, confirmou “um apoio do Estado no valor de meio milhão de euros para a nova estrada na cidade”.

“Senhora presidente, não estando ainda no dia 24 de dezembro para receber prendas, mas vou dizer-lhe já que vai poder passar o Natal descansadíssima, porque a candidatura que o município submeteu vai ter um financiamento de 500 mil euros”, assegurou.

Hernâni Dias considerou que “é também a responsabilidade do Governo” contribuir para “o engrandecimento dos territórios” com o objetivo de “criar melhores condições de vida para as comunidades, dinâmicas de desenvolvimento e um maior equilíbrio territorial no país”.