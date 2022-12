Estádio Municipal do Fontelo inaugurado depois de obras de requalificação

Empreitada permitiu requalificar também a Pista de Atletismo. VISEU XMAS RUN 22 saiu à rua com cerca de 700 participantes

Esta manhã, a obra da Requalificação do Estádio Municipal do Fontelo e da Pista de Atletismo foi inaugurada numa cerimónia que contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando Ruas, do Vereador do Desporto, Dr. Pedro Ribeiro, do Diretor Técnico da Federação Portuguesa de Atletismo, Prof. José Santos, e de um membro da Direção da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. José Alberto Ferreira, entre outras entidades e convidados.

Os trabalhos realizados, ao longo dos últimos meses, permitiram melhorar os pavimentos desportivos, executar infraestruturas de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água e rede de rega no Estádio Municipal e repavimentar a Avenida Anacleto Pinto.

O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando Ruas, afirmou que esta obra “permitiu uma evolução notória nas qualidades deste equipamento. Quero mesmo fazer votos que a cidade e o concelho continuem a ter a mesma evolução que teve este estádio, durante as últimas décadas”.

Com esta intervenção, num investimento de cerca de 1,4 milhões de euros, o Estádio Municipal do Fontelo ficou dotado de pavimentos desportivos novos e adequados à prática de Futebol e diversas modalidades de Atletismo, assim como a Rua Anacleto Pinto sofreu remodelação a nível dos pavimentos, infraestruturas de recolha de águas residuais e rede de iluminação pública.

7ª edição do VISEU XMAS RUN contou com cerca de 700 participantes

O domingo foi de suor e muita corrida nas ruas da cidade. Cerca de 700 cidadãos participaram da 7ª edição do VISEU XMAS RUN, com saída do Estádio Municipal do Fontelo. O evento teve a participação em trajetos de 5 quilómetros e 10 quilómetros, em várias artérias do centro da cidade.

Desta forma, este evento 100% solidário, promovido pelo Município de Viseu, permitiu que fossem entregues pela comunidade viseense 5 mil euros ao Lar de Santa Teresinha e ao Lar Escola de Santo António – Confraria de Santo António, repartidos igualmente, através da receita obtida das inscrições.

“É de realçar a forma e o cuidado que estas instituições, a quem atribuímos este valor, têm com os seus utentes. Pessoas especiais e que merecem todo o nosso apoio”, referiu o Presidente da Câmara, Dr. Fernando Ruas, antes da partida.

“Quero também agradecer e realçar o envolvimento das várias instituições e entidades locais nesta organização que mostraram o seu espírito solidário e tornam possível a realização deste evento”, acrescentou o autarca.