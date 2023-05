Escolas empreendedoras realizam primeiro ‘bootcamp’ em São Pedro do Sul

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões deu início a uma nova fase do projeto “Wanted – escolas empreendedoras”, com a realização do primeiro de quatro ‘bootcamps’ (campos de treino) “Cria o teu futuro” nas escolas do território.

Numa nota de imprensa, a CIM refere que estes ‘bootcamps’ “pretendem proporcionar a alunos do ensino secundário e profissional um dia de formação mais intensiva que possibilitará acelerar e potenciar as suas ideias de negócio”.

O primeiro arrancou em São Pedro do Sul e os seguintes estão agendados para Aguiar da Beira, Viseu e Nelas, sendo “destinados às equipas dos alunos candidatos a empreendedores que submeteram previamente as suas ideias, num máximo de três ideias por escola”.

O programa Wanted arrancou em fevereiro com as Conferências Teen, que levaram oradores convidados a todas as escolas do território de Viseu Dão Lafões. Seguiram-se sessões de apresentação e de criatividade com os alunos.