Escola Profissional de Vouzela acolhe conversa sobre tradições gastronómicas no território

A Escola Profissional de Vouzela vai acolher, na terça-feira, uma conversa com a professora e investigadora Olga Cavaleiro sobre o tema “Os Segredos do Ir, do Vir e do Mercar: tabernas, casas de pasto, romarias”.

Esta conversa vai realizar-se no âmbito do projeto “Mapa dos Segredos Gastronómicos”, promovido pela Associação de Desenvolvimento Dão Lafões e Alto Paiva, em parceria com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.

O projeto “Mapa dos Segredos Gastronómicos” tem como objetivo a preservação, valorização e promoção dos ativos turísticos associados ao património cultural gastronómico e vínico dos municípios de Vouzela, São Pedro do Sul, Oliveira de Frades, Vila Nova de Paiva e Viseu.