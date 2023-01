Escola Municipal de Teatro de Sátão reabre na próxima semana

A Escola Municipal de Teatro de Sátão reinicia a sua atividade no dia 21, no Cineteatro Municipal, sob orientação de Florbela Cunha”.

As inscrições são obrigatórias e devem ser realizadas no gabinete de atendimento ao munícipe da Câmara Municipal de Sátão.

As aulas decorrerão entre as 10:00 e as 13:00.

“A Escola Municipal de Teatro pretende ser uma importante ferramenta para a formação cultural e pessoal dos seus alunos”, defendeu esta autarquia do distrito de Viseu, que considerou que “o teatro promove o autoconhecimento, desenvolve a inteligência, estimula a sociabilidade e eleva a autoestima”.