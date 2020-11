Escola de Viseu recebe Quercus para sensibilizar alunos a reduzir utilização de papel

No âmbito da iniciativa de Responsabilidade Social #PapelZero da Sub Holding Rumos Education, a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, enquanto parceira deste projeto, irá realizar diversas sessões de esclarecimento em formato webinar (serão emitidos em livestream através do canal de Youtube da Rumos Education), no dia 11 de novembro às 10h00 aos alunos do ensino profissional da Escola Profissional Profitecla Viseu, com vista a consciencializar os jovens para a redução do consumo de papel, de forma sustentada, na escola e em casa.

No Ano Letivo 2019/20 foram gastas por todas as escolas da Rumos Education cerca de 6000 resmas de papel, o que significam 3.000.000 folhas de papel rondando as 400 árvores abatidas para as produzir. A Rumos Education considera por isso urgente, promover conhecimentos para mudar atitudes e comportamentos, reforçando a mensagem que o planeta é um lugar de todos os que o habitam – humanos e animais e outras espécies vivas.

A iniciativa #PapelZERO está a decorrer a nível nacional nas 10 Escolas Rumos Education e tem como missão envolver toda a comunidade educativa, seja interna como alunos, professores e restantes colaboradores, seja externa como famílias, parceiros e meio envolvente, com vista a reduzir em pelo menos 20% o consumo papel nas escolas e nas atividades quotidianas ao longo do presente ano letivo.

Com mais de 30 anos de existência, a Rumos Education já formou cerca de 13.000 jovens, dos quais mais de 75% seguem para o mercado laboral e ensino superior.