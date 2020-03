Eleitas as Escolas e deputados que representam o Distrito de Viseu na Sessão Nacional

Realizou-se, no dia 3 de março, no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, a Sessão Distrital do Ensino Secundário do Programa Parlamento dos Jovens, onde se tomaram as deliberações ao nível do círculo eleitoral e se elegeram os deputados à Sessão Nacional, que se realiza na Assembleia da República, nos dias 25 e 26 de maio.

Na mesa da sessão de abertura estiveram presentes a Deputada da Assembleia da República, Carla Borges, a vereadora da Educação e Desporto da Câmara Municipal de Viseu, Cristina Brasete, o Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, João Monney Paiva, a representante da Delegada Regional da Direção Regional dos Estabelecimentos Escolares do Centro, Conceição Santos, a Diretora Regional do Centro do Instituto Português do Desporto e Juventude, Catarina Durão e o jovem Presidente da Sessão Distrital, Júlio Marques, da Escola Secundária de Carregal do Sal.

Na sessão estiveram presentes 75 deputados de 24 escolas, tendo sido eleitos para representarem o Círculo Eleitoral de Viseu na Sessão Nacional, as seguintes escolas e respetivos deputados e deputadas:

– Escola Secundária de Castro Daire

Deputados: Beatriz Cardoso – Gabriela Correia

– Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara – Mangualde

Deputados: Rodrigo Alves (Porta-Voz) – Pilar Guimarães

– Escola Profissional da Fundação D. Mariana Seixas – Viseu

Deputados: – Paloma Padilha – João Alves

Escolas Suplentes:

1.º Escola Secundária de Santa Comba Dão

Deputados: Francisco Antunes – Francisco Reis

2.º Escola Secundária Frei Rosa Viterbo – Sátão

Deputados: Rui Sousa – Alexandra Correia

O tema proposto em nome do Círculo de Viseu à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência para debate no próximo ano letivo foi: O sistema de ensino

No Distrito de Viseu o Programa Parlamento dos Jovens envolveu na primeira fase 28 escolas, 554 alunos, 8.656 eleitores inscritos, 3.709 votantes, 56 listas e 12 turmas.

A mesa que conduziu a sessão distrital foi constituída pelo Presidente, Júlio Marques, da Escola Secundária de Carregal do Sal, pelo Vice-Presidente, João Alves da Escola Profissional Mariana Seixas e pelo Secretário, João Pereira da Escola Secundária Emídio Navarro.

O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas do ensino público, privado e cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa.

A Assembleia da República, através da Equipa Parlamento dos Jovens, assegura a coordenação geral da execução do programa, em parceria com outras entidades, entre as quais o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

O Parlamento do Jovens tem por objectivo promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pela participação cívica e pelo debate de temas de atualidade.

Particularmente na Zona Centro todos os interessados poderão solicitar mais esclarecimentos nas Lojas Ponto JA do IPDJ de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu ou consultar o Portal da Juventude em: www.juventude.gov.pt