E-book “Um Ano Um Tema” disponível online

Encontra-se disponível para download gratuito, no site do Museu de

Lamego, o número 3 da revista Um Ano Um Tema. Este número teve como

principal objetivo estabelecer o diálogo entre os objetos, e seus

contextos, e as entidades que os fizeram chegar a Lamego, como forma

de melhor conhecer a história do Museu de Lamego e as suas coleções, e

a sua relação com a cidade.