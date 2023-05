Dois homens detidos por tráfico de estupefacientes em São Pedro do Sul

A GNR deteve, através do Posto Territorial de São Pedro do Sul e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu, “dois homens de 28 e 29 anos, por tráfico de estupefacientes”, no concelho de São Pedro do Sul.

De acordo com um comunicado do Comando Territorial da GNR de Viseu, divulgado, as detenções ocorreram na quinta-feira passada, no concelho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, durante uma ação de fiscalização, na qual “o condutor e o passageiro [de um veículo] demonstraram um comportamento suspeito ao serem abordados por militares” da GNR.

“No seguimento da ação foi efetuada uma revista pessoal de segurança aos suspeitos e uma busca ao veículo, culminando na apreensão de 1.167 doses de haxixe”, descreve o documento.

Na sequência investigação policial, a GNR realizou “duas buscas domiciliárias, culminando na apreensão de diverso material”, como, por exemplo, “590 euros em numerário; 75 doses de ecstasy; uma balança de precisão; uma arma de alarme; 20 munições de diversos calibres e uma viatura ligeira”.

Os detidos são presentes hoje no Tribunal Judicial de Viseu, para aplicação das medidas de coação.