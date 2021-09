Dia Mundial dos Rios – Com um pé no rio

No dia 3 de outubro a ASPEA irá celebrar o Dia Mundial dos Rios com um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas, com o objetivo de proporcionar bons momentos junto ao rio. Em parceria com a Câmara Municipal de Benavente, desafiamos os participantes a aprender mais sobre os projetos ligados aos ecossistemas ribeirinhos, a andar de canoa, a fazer um passeio de barco com observação de aves e a participar num workshop dedicado a esta temática. As atividades são gratuitas e limitadas.