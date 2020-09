Dia do Município comemorado numa versão mais reduzida

Sessão solene que assinala tradicionalmente o Dia do Município terá assistência limitada, mas os viseenses poderão acompanhar em direto nas redes sociais

O Município de Viseu celebrará o seu Dia, com solenidade, mas numa versão mais reduzida e com transmissão em direto, devido à evolução da pandemia da COVID19.

As alterações ao programa já anunciado prendem-se, essencialmente, com a Sessão Solene Comemorativa, que terá lugar no Viriato Teatro Municipal, a partir das 12 horas de segunda-feira. A cerimónia realiza-se num formato mais simbólico e minimalista, apenas com a presença dos 11 homenageados, os Presidentes da Câmara e Assembleia Municipal, e um representante de cada grupo político destes órgãos. “Não podemos deixar de celebrar o dia mais importante do município e homenagear aqueles que, no último ano, tanto fizeram por Viseu, com uma assistência presencial muito reduzida”, afirma António Almeida Henriques, Presidente do município.

Recorde-se que, este ano serão distinguidos, com a Medalha Municipal de Mérito, José Alberto Ferreira, Diogo Rocha – que este ano recebeu uma estrela Michelin -, o Padre José Morujão, Fernando Batista e Manuel de Sousa Sá Correia – a título póstumo. Distinguido em 2019, será também homenageado o Professor Galopim de Carvalho. No que respeita às instituições, receberão a Medalha Municipal de Mérito a Casa das Beiras de Toronto, a Escola Agrária de Viseu – por ocasião do 25º aniversário -, e os Leões da Beira, que este ano celebram 50 anos de vida. No ano em que a cidade de Viriato elegeu o cinema e a fotografia como motes e expressões de valorização cultural, marketing territorial e promoção turística, serão também homenageados José Alfredo e o Cine Clube de Viseu.

Face aos condicionalismos, a autarquia vai assegurar a transmissão da Sessão Solene, que os viseenses poderão acompanhar em direto através da página do Facebook do Município de Viseu. A segunda parte da cerimónia, prevista para a tarde de segunda-feira e que incluía homenagens aos colaboradores, foi recalendarizada e transformada num formato capaz de garantir maior segurança. Assim, a atribuição das Medalhas Municipais aos colaboradores da autarquia com 15, 20 e 30 anos de serviço, decorrerá na próxima sexta-feira, dia 25 de setembro, no salão Nobre dos Paços do Concelho. Será realizada por grupos, com um número diminuto de pessoas, e com a presença dos Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal.

O restante programa do Dia do Município – que inclui a Missa de São Mateus, a conferência “Quartzo, a primeira matéria-prima”, o concerto da Orquestra Juvenil de Viseu e, ainda, a tentativa de entrar no livro de recordes do Guiness com o maior vestido do mundo – mantem-se, respeitando naturalmente todas as regras e orientações definidas pela DGS e a Autoridade de Saúde local.

O Município de Viseu pretende, desta forma, apelar a uma consciência e civismo ativos da população. “Temos, naturalmente, a obrigação de reduzir ao máximo os riscos e transmitir uma mensagem consistente de prevenção e alerta social. Mas, como já tive oportunidade de referir, não podemos baixar os braços. Temos de ser capazes de conviver com o vírus, protegendo-nos a nós e aos outros. Algo que, aliás, a cidade de Viseu tem feito com sucesso nos últimos meses e nas várias iniciativas que tem levado a cabo”, conclui António Almeida Henriques.