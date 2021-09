Dia dedicado ao Empreendedorismo, Criatividade e Inovação, leva candidatura de Fernando Ruas a visitar empresas

O dia de ontem foi intenso para a candidatura Sempre Por Viseu, encabeçada pelo Dr. Fernando

Ruas e subordinado ao tema Empreendedorismo, Criatividade e Inovação.

O dia foi todo dedicado a visitar empresas da região, fortemente conhecidas pelo seu caracter

inovador e empreendedor.

Durante a visita foram contactadas as administrações das empresas que explicaram os seus

modelos de negócio, as dificuldades sentidas nos últimos tempos e como estão a lutar para

superar os constrangimentos que vão encontrando no dia a dia.

Além disso, foram também apresentadas algumas ideias inovadoras, bem como intenções de

investimentos que aqueles empresários preveem fazer.

Este dia «permitiu-nos comprovar que Viseu tem um tecido empresarial de que nos podemos

orgulhar, com criação de emprego efetivo, ao contrário daquilo que se quer fazer crer, com

empresas muito dinâmicas, ancoradas na tecnologia e que nos deixam orgulhosos e confiantes

no futuro», diz Fernando Ruas.

A noite foi passada em contacto com a população, desta vez na freguesia de Abraveses.

Fernando Ruas destaca a sua ligação às freguesias e aos executivos das juntas, como forma de

alicerçar a confiança das populações e garantir «um crescimento harmonioso» que permita que

«Viseu continue a ganhar população» não apenas para residir, mas também para «por cá

trabalhar e estabelecer os seus negócios».

«Quero gerir a câmara com responsabilidade e não com favores de “amigos”»

«É preciso ter cuidado com quem vem para cá oferecer tudo e mais alguma coisa. Ao fazê-lo não

está a ser correto, nem justo, nem honesto para com os viseenses», refere Fernando Ruas e

continua «a promessa de “vou fazer porque sou amigo do ministro” não funciona. Não é assim

que as coisas acontecem».

Para Fernando Ruas, a gestão autárquica não pode estar dependente e subordinada «a favores

de amigos», até porque «não são os ministros que vão gerir a câmara. Muitos deles, se calhar,

nem sabem onde fica Viseu», refere.

Fernando Ruas diz ainda que não aceita quando os opositores dizem que vão «colocar Viseu na

primeira divisão», porque «Viseu já está na primeira divisão. Não é por acaso que é considerada

a melhor cidade para viver, e não fomos nós que nos autointitulámos. Se nos deram esse título

por alguma razão foi e temos que sentir orgulho e responsabilidade», refere.