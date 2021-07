Dia aberto nos núcleos museológicos de Alcofra e Vilharigues a 24 e 25 de julho

No fim de semana de 24 e 25 de julho, os núcleos museológicos das Torres Medievais de Alcofra e

Vilharigues irão estar abertos ao público durante o período da tarde.

Entre as 14h e as 18h, ambos os espaços terão as suas portas abertas e o apoio de um técnico para orientar

a visita.

Para mais informações, os interessados poderão entrar em contacto com o Posto de Turismo de Vouzela,

pelo 232 740 070 ou através do mail gab.turismo@cm-vouzela.pt

A iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Alcofra e da União de Freguesias de Vouzela e

Paços de Vilharigues.