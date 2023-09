Detida mulher suspeita de atear quatro incêndios em Vila Nova de Paiva

Uma mulher de 48 anos foi detida por suspeita de ter ateado quatro incêndios florestais na localidade de Vila Cova à Coelheira, no concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que a suspeita agiu “em conjugação de esforços” com um homem, que já tinha sido detido no dia 05 de setembro e que ficou em prisão preventiva por outros dez crimes de incêndio florestal.

Os dois, “através do uso de chama direta”, atearam os quatro incêndios em Vila Cova à Coelheira, “em zona com vasta mancha florestal confinante com a zona urbana, provocando uma área ardida que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos meios de combate”, considerou.

Segundo a PJ, os quatro incêndios ocorreram entre as 11:30 e as 12:00 de 27 de agosto, tendo a atuação de ambos colocado “em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e floresta”.

A detenção da mulher foi feita pela PJ, através da Diretoria do Centro, com a colaboração do Núcleo de Proteção do Ambiente da GNR de Moimenta da Beira, do posto da GNR de Vila Nova de Paiva e do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural do Centro.