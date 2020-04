Detenção e cidadao por violência doméstica

A Polícia de Segurança Pública de Viseu, na madrugada do dia 19 do corrente mês, deteve um cidadão de 18 anos de idade por violência doméstica.

Após comunicação para o Centro de Comando e Controlo desta Polícia, da ocorrência de uma situação de violência doméstica numa residência desta cidade, de imediato foram accionados os meios policiais.

Aquando da chegada dos elementos policiais, estes deparam-se com o suspeito bastante alterado, segundo a vítima (companheira) tinham tido uma discussão. No decorrer da intervenção desta polícia, na tentativa de apaziguar e cessar a conduta do suspeito, este não se mostrou colaborante, mas sim adotou uma postura desafiante e agressiva, injuriando os agentes de autoridade e agredindo a companheira (empurrando-a contra a parede), pelo que lhe foi dada voz de detenção.

De referir que a vítima não necessitou de tratamento hospitalar.

O detido vai ser presente, hoje, no Tribunal Judicial de Viseu.