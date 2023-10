Destruídos mais de 500 ninhos de vespa asiática em Tondela

Mais de 500 ninhos de vespa velutina foram eliminados no concelho de Tondela nos primeiros oito meses do ano, cerca do dobro do que em período homólogo do ano passado e quase o mesmo número do que durante o ano de 2022.

Segundo a Câmara de Tondela, “entre os meses de janeiro e agosto foram destruídos 508 ninhos”, sendo “mais 223 do que em comparação com os mesmos meses do ano passado”.

“Esta espécie invasora está dispersa por todo o território concelhio, sendo que as freguesias menos afetadas são Barreiro de Besteiros e Tourigo, São João do Monte e Mosteirinho, Caparrosa e Silvares, Guardão e Ferreirós do Dão”, referiu.

A autarquia apela a quem encontrar um ninho para contactar os serviços municipais de proteção civil ou recorrer à plataforma STOP Vespa (gerida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas).