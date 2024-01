Despiste de um veículo na EN 2 em Santa Comba Dão provoca uma vítima mortal

Um homem de 51 anos morreu na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na estrada Nacional 2 (EN2) em Santa Comba Dão, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais.

“O veículo ligeiro despistou-se para a mão contrária, caiu de uma ravina com cerca de dois metros e na queda embateu com a parte lateral num poste”, descreveu o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão.

Hélder Mota acrescentou ainda à agência Lusa que o despiste “provocou a morte do único ocupante, o condutor, um homem de 51 anos que era casado em Treixedo, apesar de ser natural do concelho vizinho de Tondela”.

O despiste aconteceu na EN2, na localidade de Amainhos, freguesia de Treixedo, concelho de Santa Comba Dão, distrito de Viseu.

O alerta foi dado pela 17:45, disse fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão-Lafões da Proteção Civil e no local estiveram 17 operacionais, apoiados por sete veículos dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).