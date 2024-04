Um idoso com cerca de 70 anos morreu hoje na sequência do despiste de um trator agrícola em Pindo, no concelho de Penalva do Castelo, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.

A mesma fonte referiu que o despiste ocorreu numa estrada municipal de Pindo, tendo o alerta sido dado pouco depois das 09:00.

No local estiveram seis operacionais, apoiados por três viaturas.