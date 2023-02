‘Dérbi das beiras’ entre Tondela e Académico de Viseu acaba empatado

Golos de André Clóvis pelo Académico de Viseu e Daniel dos Anjos pelo Tondela resultaram no empate 1-1 no ‘dérbi das beiras, no jogo que abriu a 21.ª jornada da II Liga de futebol, no Estádio João Cardoso.

André Clóvis entrou a ‘matar’ e inaugurou o marcador, logo aos dois minutos, num lance em que rematou por alto para o fundo da baliza de Babacar Niasse, colocando o Académico em vantagem e obrigando, desde logo, a equipa da casa a correr atrás do prejuízo.

Na reação, os jogadores tondelenses criaram várias ocasiões, mas ‘esbarraram’ no guarda-redes Domen Gril, que evitou o empate às investidas de Daniel dos Anjos (04), Bebeto (09), Pedro Augusto (18), Rafael Barbosa (27) e Naoufel Khacef (29).

A insistência deu frutos aos 37 minutos, quando Daniel dos Anjos (37) picou a bola com a cabeça para dentro da baliza do guarda-redes contrário, que, segundos antes, tinha negado o tento a Rafael Barbosa.

Na segunda parte, as duas equipas entraram em campo equilibradas e sem grandes oportunidades de golo, com Marcelo Alves (67) a fazer o primeiro remate perigoso, ao passar junto ao poste direito do Académico.

Depois de novo sinal de perigo do Tondela, a formação de Jorge Costa criou perigo aos 74, mas ninguém surgiu para empurrar a bola para fundo das redes.

Aos 75 minutos, Nduwarugira foi expulso com vermelho direto, tendo na sequência surgido alguma confusão no relvado, mas, apesar de estar a jogar com menos um, o Académico segurou o empate.

Com esta igualdade, o Tondela passa a somar 27 pontos e sobe ao nono lugar, enquanto o Académico de Viseu fica com 35 e ‘cola-se’ ao Farense na terceira posição, em zona de play-off para a subida à I Liga de futebol.

Jogo realizado no Estádio João Cardoso, Tondela, Viseu.

Tondela – Académico de Viseu: 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, André Clóvis, 02 minutos.

1-1, Daniel dos Anjos, 37.

Equipas:

– Tondela: Babacar Niasse, Ricardo Alves, Marcelo Alves, Jota, Tiago Almeida, Telmo Arcanjo, Pedro Augusto, Naoufel Khacef, Bebeto (Bruno Cuba, 46, Rodrigo Fajardo, 90+3), Daniel dos Anjos (Rúben Fonseca, 82) e Rafael Barbosa (Tomislav Strkalj, 87).

(Suplentes: Philip Tear, Rafael Alcobia, Dário Miranda, Bruno Cuba, Simão, Rodrigo Fajardo, Rúben Fonseca, Betel Munhungo e Tomislav Strkalj).

Treinador: Tozé Marreco.

– Académico de Viseu: Domen Gril, Tiago Mesquita (Rafael Bandeira, 24), André Almeida, Arthur Chaves, Igor Milioransa, Nduwarugira, Messeguem, Famana Quizera (Ícaro Silva, 90+2), Tomás Silva (Yuri Araújo, 46), Gautier Ott (Ramirez, 81) e André Clóvis (Paná, 81).

(Suplentes: Mbaye, Yuri Araújo, Rafael Bandeira, Ícaro Silva, Ramirez, Capela, Luisinho, Paná e Rodrigo Pereira).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gautier Ott (17), Marcelo Alves (33), Tiago Almeida (47), Jota (49), Messeguem (59), Rafael Bandeira (70), André Almeida (74), Famana Quizera (90), Rodrigo Fajardo (90+5) e Igor Milioransa (90+7). Cartão vermelho direto para Nduwarugira (75).

Assistência: 2.629 espetadores.