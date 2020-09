Cubo Mágico recebe The Greyhound James’ Band

The Greyhound James’ Band, irão fazer soar no palco do Campo de Viriato, dia 10, pelas 21h, a sua música “Forjada na rudeza do rock clássico. Carbonizada nos escombros do spaghetti western. Domada no calor do soul. Arrastada nas enevoadas vielas do blues”, como eles próprios definem.

O ano de 2013 marca o início da banda que conhecemos hoje, quando Tiago Gomes adopta o pseudónimo de Greyhound James, e ruma com destino a Cardiff, onde foi feita a masterização de temas criados e gravados no seu estúdio, ao longo dos anos.

No seguinte ano, recruta mais 4 músicos e forma o projecto The Greyhound James’s Band. César Oliveira, Rui Tavares, Rodrigo Ribeiro e Rui Santos interpretam em palco os temas originais, com fortes influências de blues e rock clássico, soul e jazz e de carácter cinematográfico típico de um western, o que Greyhound James chama de spaghetti rock genre.

Da sua discografia fazem parte o EP “Feed your Hound”, lançado em Setembro de 2014. Ainda no mesmo ano, estreiam o single “In the midnight hour”,ao vivo no programa 5 para a meia-noite, a convite de Luís Filipe Borges.

Seguiu-se em 2015 o álbum duplo de estreia “Candy Mountain”, lançado no Teatro Viriato, num concerto de lotação esgotada. O álbum, de edição limitada, esgota em 2 dias, o que levou ao regresso a estúdio onde regravam os temas, agora com novos arranjo e surge o álbum “Candy Mountain: the massacre”.

Durante os seus 7 anos de vida, a banda já passou por palcos como Teatro Viriato, ACERT, CAE Figueira da Foz, AUDIR, Club de Vila Real, Jardins Efémero, Guarda Blues Fest e Seia Jazz & Blues.

Com dois discos na gaveta prontos para ser ouvidos, mas ainda sem data de lançamento, The Greyhound James’ Band preparam-se para o futuro que se mostra preenchido.