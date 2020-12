CTT E CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU PARCEIROS NO APOIO À PRESENÇA ONLINE DO COMÉRCIO LOCAL

Os CTT e a Câmara Municipal de Viseu estabeleceram uma parceria para o serviço dos CTT Comércio Local, um serviço digital que facilita a presença online dos comerciantes locais e dos pequenos produtores.

O serviço CTT Comércio Local é uma oferta inovadora que permite que os produtores locais e pequenos comerciantes, que tradicionalmente têm apenas atividade de comercialização física, passem a ter uma plataforma eletrónica onde podem vender os seus produtos, neste caso uma aplicação, gerando negócio de comércio eletrónico. Desta forma, permite que os comerciantes locais possam expor e escoar os seus produtos online, e que os munícipes efetuem as suas compras a partir da segurança do seu lar.

Este serviço ajuda a promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional, em linha com a aposta dos CTT em produtos e serviços digitais inovadores para as diferentes necessidades de todos os clientes, dos particulares às grandes empresas, passando pelos pequenos comerciantes e produtores locais. Com esta aposta, os CTT reforçam a sua missão de apoiar a transição digital destas empresas e produtores que, de outra forma, dificilmente teriam acesso a uma plataforma online para a venda dos seus produtos.

A solução, desenvolvida em parceria com a empresa portuguesa Localshop, é fornecida às autarquias e associações empresariais, que por sua vez a disponibilizam aos comerciantes e produtores locais, que passam a ter os produtos das suas lojas disponíveis nesta aplicação. O consumidor poderá, através do telemóvel e tendo em conta a sua localização, ver que comerciantes e produtores da região estão presentes na aplicação, entrar em cada uma das lojas, efetuar as compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito.

O e-commerce é uma das alavancas do crescimento dos CTT onde a Empresa tem vindo a reforçar a sua aposta operacional e de produto, subindo na cadeia de valor com a disponibilização de plataformas e serviços integrados de venda online. O CTT Comércio Local complementa a oferta digital que os CTT já disponibilizam aos seus clientes e que, nos últimos meses, foi reforçada com as ofertas: Criar Lojas Online, Feiras e Showrooms Digitais e o Cartão Escolar Pré-Pago para Municípios.

Os CTT estão conscientes do papel crítico que desempenham na manutenção de cadeias de comunicação e logística vitais para a economia e a sociedade portuguesa, papel reforçado no atual contexto, apoiando também as empresas na presença nos canais digitais através das suas soluções e serviços.

A empresa está a implementar medidas de mitigação de contágio por CoViD-19 na rede de retalho e em todo o processo de tratamento e entrega de correio e encomendas. Os CTT, mantendo a prestação de um serviço de qualidade e a proximidade às populações, apelam também ao seguimento rigoroso das recomendações da Direção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores dos CTT.