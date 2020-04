CTT ANTECIPAM PAGAMENTO DE VALES EM TRÊS DIAS ÚTEIS

Os CTT – Correios de Portugal, tendo em conta a importância de assegurar a segurança e bem-estar dos pensionistas no atual contexto de pandemia CoViD-19, vão prolongar algumas das medidas excecionais e mitigadoras implementadas no âmbito do pagamento das pensões, no mês de maio, dado o sucesso da operação de pagamento de pensões em abril.

Neste contexto, vai ser antecipada a emissão e pagamento dos vales, agora em três dias úteis, e faseada a distribuição, durante quinze dias, para compensar o feriado de 1 de maio, minimizando, assim, o risco de afluência aos locais de pagamento e de contágio. Os vales serão emitidos no dia 29 de abril e serão pagos previsivelmente até 13 de maio.

A partir do dia 4 de maio, todas as Lojas CTT terão novos horários, a funcionar das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, para fazer face à afluência, com exceção das lojas do Aeroporto e Centros Comerciais cujo horário é o adotado pela entidade que as acolhe. Todos os horários de Loja podem ser consultados no site dos CTT.

Os CTT recordam que, para os pensionistas que pretendam receber o seu vale em casa, disponibilizam o serviço de pagamento de vales ao domicílio que pode ser solicitado, no momento, ao carteiro (custo de 1,80 euros).

Importa, também, recordar que os vales têm a validade de um mês, pelo que os pensionistas que não necessitem de o fazer nos primeiros dias poderão efetuar o levantamento mais tarde, evitando os dias de maior afluência.

Os CTT lembram ainda que os vales são um meio de pagamento endossável, pelo que, com a assinatura do pensionista no verso do vale e fazendo-se acompanhar do documento de identificação do pensionista e da sua própria identificação é possível que um terceiro (familiar, cuidador, amigo) possa efetuar o levantamento do vale.

Os vales, devidamente endossados, podem ser depositados na conta do próprio ou em conta de terceiros, sendo possível estes disponibilizarem as verbas aos pensionistas, mesmo que para isso tenham de aguardar a liquidez em conta, evitando a saída de casa destes cidadãos.

Os CTT pagam cerca de 370 mil vales por mês e encaram com enorme responsabilidade o papel crítico que desempenham na manutenção de cadeias de comunicação e logística vitais para a economia e a sociedade portuguesa e na preservação da segurança e bem-estar dos seus trabalhadores e clientes, incluindo os pensionistas.

No âmbito das iniciativas de mitigação de risco associadas à pandemia CoViD-19 foram implementadas medidas que visam minimizar os impactos na disponibilidade da sua rede de retalho e na distribuição postal, preservando a integridade dos trabalhadores e clientes.

As Lojas CTT implementaram o atendimento à porta fechada, de forma a minimizar a permanência de clientes em loja e para garantir o distanciamento entre cada cliente. Assim, apenas poderão permanecer na Loja os clientes que estão a ser atendidos. A fila de espera é efetuada à porta da Loja, garantindo que os clientes em espera o façam num local arejado e que mantenham a distância mínima sugerida.

Os colaboradores dos CTT poderão usar viseiras, máscara, luvas e gel desinfetante no atendimento aos clientes. Foi colocada uma fita colorida sinalizadora no chão por forma a manter a distância de segurança entre o colaborador e o cliente e um painel acrílico entre o atendedor e o cliente, para reforço da proteção.

Os CTT estão muito focados na atual problemática CoViD-19 e acompanham em permanência todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde e a evolução dos factos, de modo a adaptar os procedimentos internos de minimização de eventuais contágios, sempre que se justifique.

Os CTT, mantendo a prestação de um serviço de qualidade e a proximidade às populações, apelam também ao seguimento rigoroso das recomendações da Direção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores dos CTT.