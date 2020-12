Concurso «Contágio Fotográfico» desafia a imaginação fotográfica

Decorre este mês o concurso “Contágio Fotográfico” – organizado pelos alunos do 3.º ano da licenciatura em Turismo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Viseu, no âmbito do evento Turisnovar.

Com as participações a decorrerem até ao dia 8 de dezembro, este concursoem como objetivo promover Portugal e as suas regiões, contribuindo para a valorização do território nacional, bem como partilhar, de uma forma inovadora, o melhor o que o país tem.

Um júri elegerá duas fotografias vencedoras, que terão com prémio 1 noite para 2 pessoas no empreendimento turístico Casa das Palmeiras – Nature Houses & Pedagogic Farm e quatro bilhetes para o Museu Nacional Grão Vasco. Haverá ainda uma fotografia escolhida pelo público no Facebook da Turisnovar, que receberá um jantar para 2 pessoas no Restaurante Muralha da Sé.

Mais informações disponíveis na página do evento (http://www.estgv.ipv.pt/turisnovar) ou através das redes sociais Facebook (https://www.facebook.com/turisnovar) e Instagram (https://www.instagram.com/turisnovar/)