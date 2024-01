Concluída requalificação de estrada de ligação às Termas em São Pedro do Sul

A requalificação do troço da Estrada Nacional (EN) 16 que faz a ligação entre São Pedro do Sul e as Termas, numa extensão de dois quilómetros, encontra-se concluída.

A autarquia explicou que a intervenção “englobou a redefinição da via, tendo sido criado num dos lados um passeio partilhado por peões e bicicletas, a correção dos alinhamentos da estrada, a construção de duas rotundas e a modernização das infraestruturas elétricas e de drenagem de águas pluviais”.

“Esta obra, que representou um investimento superior a 820 mil euros, comparticipado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER, teve como objetivo melhorar a circulação pedonal, garantir a segurança na circulação rodoviária e promover a mobilidade urbana sustentável”, acrescentou.