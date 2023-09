Concelho de Tondela tem mais uma equipa de intervenção permanente

O concelho de Tondela tem em funcionamento uma quinta Equipa de Intervenção Permanente (EIP), que entrou ao serviço nos Bombeiros Voluntários, anunciou hoje a autarquia.

Desta forma, “a corporação localizada na sede do concelho passa a ter disponíveis três equipas, cada uma composta por cinco elementos”, estando as outras duas na corporação de Vale de Besteiros.

“Com esta nova equipa passamos a ter cinco EIP no concelho, o que nos irá permitir melhorar a intervenção na área da proteção civil e no socorro às populações”, afirmou a presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges, acrescentando que a nova equipa permitirá “uma cobertura alargada no período noturno”.