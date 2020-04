Comemorações Populares do Aniversário do 25 de Abril, em Viseu em tempo de pandemia

As comemorações do aniversário do 25 de Abril assumem, naturalmente, forma diferente do que tem acontecido há vários anos.

Não se realizarão as tradicionais iniciativas no Rossio, nem o Jantar comemorativo.

A Comissão Organizadora das Comemorações Populares do Aniversário do 25 de Abril em Viseu, está a colocar hoje em diversos pontos da cidade grandes cartazes recordando o Dia da Liberdade e apelando a que, as 15.00 h, do dia 25 Abril, os viseenses cantem a Grândola nas varandas e janelas das suas casas.

Hoje, dia 25 de Abril, a Grândola Vila Morena e o Hino Nacional ecoarão em diversos pontos da cidade através de viaturas com equipamento de som. A Praça do Rossio, Largo de Santa Cristina, Rua Alexandre Herculano (cruzamento de acesso ao Pingo Doce) e Avª António José de Almeida (junto à Segurança Social), são locais onde as viaturas pararão difundindo a Grândola e o Hino Nacional. O mesmo acontecerá a partir da varanda da sede do SPRC (Avª Alberto Sampaio).

A Comissão Organizadora das Comemorações Populares do Aniversário do 25 de Abril em Viseu apela à participação de todos e afirma que para cumprir Abril é preciso impedir que sejam os trabalhadores e as pessoas mais vulneráveis a serem as principais vítimas das nefastas consequências económicas e sociais da crise provocada pelo surto epidémico da Covid-19.

A Comissão Organizadora das Comemorações Populares

do Aniversário do 25 de Abril em Viseu,

Foto : Diálogos do Sul