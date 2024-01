Comando Territorial de Viseu da GNR com novo comandante

O Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR) está desde ontem sob o comando do antigo relações-públicas, o tenente-coronel Adriano Resende, natural de Cinfães, distrito de Viseu.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Comando Territorial de Viseu da GNR refere que o novo comandante, o tenente-coronel Adriano Rodrigues Fernandes Resende, de 45 anos, hoje empossado, “é licenciado em ciências militares, na especialidade de segurança, pela Academia Militar e Mestre em gestão de emergência e socorro, pelo Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração”.

O novo comandante possui pós-graduações em “proteção de menores, pela Universidade Coimbra, em direito e segurança, pela Universidade Nova de Lisboa, e em ciências militares e policiais, pelo Instituto de Estudos Superiores Militares”.

O tenente-coronel Adriano Resende ingressou no quadro permanente da GNR em 1996 e desempenhou “diversas funções de comando e estado-maior” ao longo da carreira profissional.

Desempenhou, entre outras, as funções de “2.º Comandante, Chefe das secções de operações, treino e relações-públicas”, no Comando Territorial de Viseu.

Ainda em Viseu, foi chefe das secções de Informação e Investigação Criminal, de Proteção da Natureza e do Ambiente e chefe dos Recursos Logísticos e Financeiros.

Chefiou as secções de Informação e Investigação Criminal e de Proteção da Natureza e do Ambiente, no Comando Territorial de Bragança, e da Repartição de Transportes, no Comando da Administração de Recursos Internos.

Foi também comandante dos destacamentos territoriais de Moimenta da Beira e de Mangualde (distrito de Viseu) e dos destacamentos fiscais de Pedrouços, Peniche e Setúbal e oficial instrutor na Escola da GNR.

“Na sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações”, destaca ainda a GNR, indicando que a cerimónia de tomada de posse, em Viseu, foi presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, tenente-general Rui Veloso.

O antigo comandante, o coronel Vítor Assunção, cessou as funções no Comando Territorial da GNR em Viseu no passado domingo para assumir funções num organismo externo.

O Comando Territorial de Viseu da GNR abrange todo o distrito, tendo a seu cargo uma área de policiamento com um total de cerca de 4.879 quilómetros quadrados, com cerca de 325 mil habitantes.

Integra um Destacamento de Intervenção, um Destacamento de Trânsito e cinco destacamentos territoriais (Lamego, Mangualde, Moimenta da Beira, Santa Comba Dão e Viseu), dispondo cada um deles de vários postos territoriais, no total de 30.