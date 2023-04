Colisão entre um ligeiro e um motociclo provoca uma vítima mortal em Nelas

Um homem de 43 anos morreu ontem após uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um motociclo, na localidade de Carvalhal Redondo, concelho de Nelas, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

“Recebemos um alerta para uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um motociclo e, quando chegámos ao local, procedemos às manobras de suporte básico de vida, mas à chegada do INEM de Viseu, foi declarado o óbito”, adiantou o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim.

Pedro Pinto, que comandou as operações no local, disse à agência Lusa que “a vítima mortal era um homem de 43 anos, da localidade vizinha de Santar”, também no concelho de Nelas, distrito de Viseu.

A colisão, que ocorreu em Carvalhal Redondo, freguesia de Carvalhal Redondo e Aguieira, em Nelas, “também provocou um ferido ligeiro, o condutor do veículo, mas foi assistido no local”, essencialmente “pela ansiedade causada pela colisão”.

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, o alerta foi às 15:27 e no local estiveram 17 operacionais, apoiados por sete veículos dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).