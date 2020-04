Clientes Santander vão ter que usar máscara no acesso aos balcões a partir de 27 de Abril

Nos termos das determinações da Direção Geral de Saúde quanto ao Princípio da Precaução em Saúde Pública, considera-se o uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória.

Assim, todos os clientes do Santander Portugal passarão a ter que usar máscara quando se deslocarem aos balcões. Esta medida entra em vigor em 27 de Abril e segue as recomendações das entidades internacionais e nacionais no âmbito da Saúde Pública e no atual momento de pandemia Covid-19.

Em benefício de clientes e de colaboradores, o banco tem vindo a reforçar as medidas de limpeza e de higiene profilática no interior dos balcões.

Entretanto irão manter-se as medidas de acesso condicionado aos balcões. Este, se absolutamente necessário, deve continuar a processar-se com a maior tranquilidade possível, devendo ser privilegiados para a generalidade das operações os meios digitais ao dispor de todos (Netbanco, App), evitando-se assim contactos e aglomerações de público desnecessários.