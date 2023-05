Circulação no IP3 condicionada a partir de segunda-feira em Santa Comba Dão

A circulação no Itinerário Principal (IP) 3 voltará a ficar condicionada a partir de segunda-feira, em Santa Comba Dão, devido à necessidade de substituir um viaduto da Linha da Beira Alta, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP referiu que, “no âmbito dos trabalhos de demolição e substituição do viaduto ferroviário da Linha da Beira Alta sobre o IP3, em Santa Comba Dão, será necessário proceder novamente ao desvio de tráfego à passagem pelo local dos trabalhos”.

Segundo a IP, “para a realização dos trabalhos previstos, o trânsito será desviado para o IC (Itinerário Complementar) 12 e ER (Estrada Regional) 230 entre os quilómetros 82 e 101 do IP3”.

O condicionamento vai prolongar-se até ao dia 26.

A IP explicou que “esta intervenção tem como objetivo a substituição do viaduto ferroviário existente por uma nova estrutura com a dimensão adequada a permitir a duplicação e requalificação do IP3, entre o nó da Lagoa Azul e o nó de ligação a Viseu”.